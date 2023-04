Rakuten Kobo Elipsa 2E - czytaj i notuj jak król

Rakuten Kobo wprowadza na polski rynek swój czytnik książek / notatnik dla najbardziej wymagających użytkowników — Kobo Elipsa 2E z Kobo Sylus 2 w zestawie. Możecie liczyć na promocję w ramach przedsprzedaży.

Kobo Elipsa 2E - wielki ekran i rysik w zestawie

Po ReMarkable 2, Onyx Boox Note Air 2, Kindle Scribe czy Huawei MatePad Paper na polski rynek trafia udoskonalony flagowy czytnik marki Rakuten Kobo — Kobo Elipsa 2E. Jest to sprzęt stworzony z myślą o użytkownikach, którzy preferują pracę "na żywym tekście" i tym samym wygodne, odręczne nanoszenie notatek czy podkreślanie fragmentów tekstu bezpośrednio na ekranie czytnika za pomocą dołączonego stylusa. Takie notatki dostępne są zarówno dla ebooków, jak i plików PDF.

Ma wszystko to, co konkurencja, ale...

Konwencja czytnika jest zbliżona do tej konkurentów — dostajemy 10,3-calowy ekran e-ink uzbrojony w technologię ComfortLight Pro, redukującą męczącą oczy emisję światła niebieskiego czy nawet w tryb Dark Mode z białym tekstem na czarnym tle. Do tego mamy 32 GB pamięci wewnętrznej, Wi-Fi, Bluetooth z obsługą słuchawek (można słuchać audiobooków i podcastów) i prosty dostęp do synchronizacji plików (Dropbox, wkrótce też Google Drive).

Opcjonalna usługa Readwise umożliwia synchronizację adnotacji z takimi narzędziami jak Notion, Roam czy Evernote. Nie zabrakło też funkcji rozpoznawania pisma odręcznego i automatycznego przekształcania go na tekst (MyScript). Nasze notatki pogrupujemy wygodnie w folderach, a wyszukiwarka słów kluczowych zaprowadzi nas błyskawicznie do otwartych projektów.

...ale jest przy tym tańszy

Kobo Elipsa 2E, wbrew rynkowym nastrojom do podnoszenia cen, trafi do Polski już 19 kwietnia w cenie zaledwie 1849 zł. Zdaję sobie sprawę, że dla znacznej części z nas to wciąż zaporowa kwota, ale w tym segmencie urządzeń ceny poniżej 2000 zł są rzadkością, szczególnie już w dniu premiery.

Co warto dodać, sprzęt dostajecie z rysikiem w zestawie — nie jest on dodatkowo płatną opcją. Dopłata czeka nas natomiast, jeśli zdecydujemy się na etui ochronne SleepCover Kobo Elipsa 2E, wykonane w 97% z przetworzonego plastiku, w tym w 10% z odłowionego z oceanów. Jego cena to aż 329,99 zł, jednak klienci decydujący się na zakup magnetycznego etui między 5 a 18 kwietnia liczyć mogą na 50% rabat.

Co warto dodać, z ekologicznych materiałów wykonany jest też sam czytnik, w którym 85% zastosowanych plastików pochodzi z recyklingu, w tym z 10% plastiku wydobytego z oceanów.

Sprzęt dotarł już do nas na testy, jeśli macie jakieś pytania — śmiało zadawajcie je w komentarzach.

Źródło zdjęć: Rakuten Kobo

Źródło tekstu: Rakuten Kobo, wł