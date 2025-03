Radeon RX 9070 XT może być szybszy niż RTX 5080, ale trzeba kombinacji

Podkręcony Radeon RX 9070 XT

Podstawą był undervloting, czyli zmniejszenie napięć. Warto GPU Voltage Offset (mV) została ustawiona na -170. To jednocześnie przełożyło się na wyższe zegary, które podskoczyły z 2,9 do 3,36 GHz. Jednocześnie zwiększył pobór mocy na 110 proc., co przełożyło się na to minimalny wzrost z 339 do 358 W.