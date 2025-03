Qualcomm szykuje Snapdragona 8s Gen 4. To tańszy brat Snapdragona 8 Elite

Nowa architektura i wydajność

Układ graficzny to Adreno 825, należący do tej samej generacji co Adreno 830 w Snapdragon 8 Elite, ale z mniejszą liczbą rdzeni. Chip wyposażony będzie także w 6 MB pamięci SLC i 8 MB pamięci podręcznej L3. Wydajność układu ma osiągnąć wynik ponad 2 milionów punktów w benchmarku AnTuTu, co czyni go jedną z najwydajniejszych jednostek w swojej kategorii.