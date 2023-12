Pierwsze wieści o Intel Panther Lake i Nova Lake

Chociaż ledwie co na rynku pojawiły się procesory Intel Core 14. generacji, to Niebiescy pracują już w pocie czoła nad dwiema kolejnymi rodzinami.

Wbrew pozorom z programów diagnostycznych jak CPU-Z, GPU-Z, HWiNFO, AIDA64, 3DMark i wiele innych korzystają nie tylko entuzjaści PC w domu, ale również recenzenci czy producenci sprzętu komputerowego. Pomocne one bywają zarówno przy projektowaniu, jak i testowaniu nowych podzespołów.

Intel Panther Lake pojawi się dopiero w 2025 roku

To właśnie dlatego często wzmianki o nowych procesorach czy kartach graficznych pojawiają się na długo przed planowaną zapowiedzią Intela, AMD czy NVIDII. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Ostatnia aktualizacja dla HWiNFO z numerem 7.68 z dnia 19 grudnia 2023 wymienia kilka ciekawych zmian. Mowa o poprawionej obsłudze dla procesorów Intel Arrow Lake oraz dodaniu wstępnego wsparcia dla Intel Panther Lake. Dodatkowo wspomina się iGPU w Intel Nova Lake oraz karty Intel Battlemage i Celestial.

Co to oznacza? Że wspomniany program jest już w stanie rozpoznać wymienione układy i podać ich - przynajmniej częściowe - parametry. Nie oznacza to jednak, że premiera nowych CPU czy GPU jest blisko.

Procesorów Intel Panther Lake powinniśmy spodziewać się najwcześniej w 2025 roku. W przypadku kart graficznych Intel Battlemage powinno zadebiutować już za kilka miesięcy, w okresie letnim. Jednak na Intel Celestial również poczekamy przynajmniej do 2025, jak nie 2026 roku.

