Nowe procesory AMD nie dla użytkowników Windowsa 10

Z nowych procesorów AMD nie da się korzystać na komputerze z Windowsem 10. Obsługują tylko najnowszą wersję systemu, czyli Windowsa 11.

Kilka dni temu AMD zaprezentowało całą gamę nowych procesorów. Wśród nich są układy mobilne z serii Strix Point. Okazuje się, że nie da się ich używać na komputerach z Windowsem 10.

AMD Zen 5 tylko na Windowsie 11?

Plotki o tym, że nowe procesory AMD nie będą obsługiwać Windowsa 10, pojawiły się już kilka tygodni temu, ale do tej pory nie mieliśmy żadnego potwierdzenia tych informacji. To pojawiło się wraz z prezentacją układów Strix Point, które przeznaczone są do laptopów.

Informacja o obsługiwanych systemach pojawiła się na oficjalnej stronie AMD. Nowe procesory Zen 5 z serii Strix Point wspierają tylko Windowsa 11 oraz Ubuntu. Z jednej strony wydaje się to zrozumiałe, w końcu wyposażone są w NPU (Neural Processing Unit) do obsługi AI, a ta pojawi się tylko w najnowszej wersji systemu Microsoftu.

Poza tym i tak trudno sobie wyobrazić, aby producenci laptopów sprzedawali nowe modele z oprogramowaniem, które w przyszłym roku traci wsparcie. Problem dotyczy tylko modeli bez systemu, bo na nich konieczne będzie zainstalowanie jedenastki.

Natomiast pamiętajcie, że mowa tylko i włącznie o układach Zen 5 z serii Strix Point, czyli do laptopów. Desktopowe modele AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge) nadal będą kompatybilne zarówno z Windowsem 10, jak i Windowsem 11.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ExtremeTech