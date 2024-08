Qualcomm ma nowy, tańszy procesor dla laptopów

Rodzina Snapdragon X Plus doczekała się nowego modelu. Ma on napędzać atrakcyjniej wycenione laptopy, a dwa pierwsze modele przygotowała już firma ASUS.

Na rynku procesorów komputerowych mamy dwóch liczących się producentów - AMD oraz Intel. Jednak jakiś czas temu Apple zdecydowało się na wypuszczanie urządzeń z autorskimi układami na bazie architektury ARM. I chociaż to nadal nisza, to zapewniająca bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Zaskakuje wybór tak słabego układu graficznego

Natchnęło to firmę Qualcomm, znaną z układów SoC montowanych w większości obecnie sprzedawanych smartfonów i tabletów, do wydania własnych procesorów. Tak narodziła się seria Snapdragon X Elite i Plus, która niedawno debiutowała na rynku. Teraz doczekała się ona nowego, słabszego i tańszego modelu.

Qualcomm Snpadragon X Plus X1P-42-100 to 8-rdzeniowy procesor na bazie architektury ARM, który oferuje taktowanie do 3,4 GHz i 30 MB pamięci podręcznej. Nie zabrakło układu NPU do pracy ze sztuczną inteligencją. Jego wydajność sięga 45 TOPS, spełniając wymagania dla Microsoft Copilot+.

Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo słabe iGPU - to podstawowy model z rodziny Adreno, o wydajności zaledwie 1,7 TFLOPS. Oferuje więc zaledwie 37% mocy układu graficznego z topowego modelu, nadając się głównie od przeglądania internetu. Obsługiwana pamięć RAM to wciąż LPDDR5X-8448.

Jak na razie jedynymi laptopami z opisywanym procesorem jest ASUS Vivobook S 15 oraz ASUS ProArt PZ13. Pozostaje tylko kwestią czasu, gdy do swojej oferty włączą go inni producenci. Pytanie tylko jaka będzie cena? Niestety jak na razie laptopy ze Snapdragon X są niewspółmiernie drogie względem oferowanej wydajności.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne