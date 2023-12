Prawo Moore'a wciąż żyje. Intel zapowiada rewolucję

Szef Intela Pat Gelsinger twierdzi, że Prawo Moore'a wciąż jest żywe, chociaż należałoby je zmodyfikować.

Prawo Moore'a to obserwacja Gordona Moore'a, czyli jednego z założycieli Intela. W 1965 roku zauważył on, że liczba tranzystorów w układach każdego roku się podwaja. Przez pierwszy kilka lat jego założenie było słuszne, ale od kilku lat wydaje się już nieaktualne.

Tymczasem aktualny szef Intela twierdzi, że Prawo Moore'a wciąż obowiązuje, chociaż z pewnymi modyfikacjami.

Prawo Moore'a

Gordon Moore'a już w 1970 roku zmienił założenia swojej obserwacji i uznał, że liczba tranzystorów podwaja się co 2 lata. Dzisiaj bliżej jesteśmy sytuacji, w której następuje to co mniej więcej 3 lata, co potwierdził też Pat Gelsinger, czyli prezes Intela.

Myślę, że ogłosimy śmierć prawa Moore’a za mniej więcej trzy do czterech dekad. Nie żyjemy już w złotej erze prawa Moore’a, jest teraz o wiele, wiele trudniej. Prawdopodobnie podwajamy liczbę tranzystorów co mniej więcej trzy lata, więc zdecydowanie zaobserwowaliśmy spowolnienie.

- powiedział Pat Gelsinger, szef Intela.

Jednocześnie CEO Niebieskich zapowiedział, że do 2030 roku będą w stanie zbudować układ, który będzie składał się aż z biliona tranzystorów. Dla porównania Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma 16 miliardów tranzystorów, a układ NVIDIA H100 Hopper to 80 mld tranzystorów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PhoneArena