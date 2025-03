Potężna, 100 W ładowarka w jeszcze potężniejszej promocji. Kup ją, a zastąpi Ci wszystkie

Wraz z ilością otaczających nas sprzętów elektronicznych potrzebujemy coraz to więcej ładowarek. Dodatkowo coraz więcej z nich wspiera szybkie ładowanie.

Baseus GaN6 Pro 100W

Ładowarka ta dysponuje mocą do 100 W i oferuje 2 porty USB-C i dwa porty USB-A. Jest ona przeznaczona dla kompletnego laik, co uważam za plus. Skąd taka opinia? Otóż porty USB nie są opisane mocą, którą dysponują, a piktogramem urządzenia, które najlepiej do nich podłączyć. I jest to świetne rozwiązanie. W końcu większość ludzi nie wie, z jaką mocą ładuje się ich komputer, czy smartfon. Wyrażenie mocy w Watach też niewiele im mówi. Taki piktogram to natomiast jasna instrukcja jak korzystać z tej ładowarki w optymalny sposób. Warto także dodać, że część tranzystorów w niej wykonano z azotku galu. W ten sposób można było uzyskać znacznie mniejsze rozmiary urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu niskich temperatur. A wszystko to za jedyne 149 złotych.