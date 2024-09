Polski laptop jak marzenie. Nieskazitelna biel i fabryczny tuning

Polski Hyperbook znów czaruje. Laptop A15 Zen łączy elegancki design i potężną wydajność, a do tego ma aż 3 lata gwarancji na zaawansowany układ chłodzenia.

Hyperbook A15 Zen kusi designem i wydajnością

Pod elegancką, białą obudową kryje się potężny procesor AMD Ryzen 7 8845HS, który zapewnia płynne działanie nawet w najbardziej wymagających zadaniach. Do tego dostajemy możliwość rozszerzenia pamięci RAM do imponujących 96 GB DDR5 oraz montażu dwóch dysków SSD M.2 o łącznej pojemności do 8 TB.

Klienci mają do wyboru dwa warianty urządzenia, z Nvidia GeForce RTX 4050 lub Nvidia GeForce RTX 4060, ich ceny zaczynają się od odpowiednio 4649 i 5399 zł, w najuboższych wersjach z 8 GB RAM DDR5 5600 i 500 GB dyskiem Samsung 980 oraz bez systemu operacyjnego. Konfigurator pozwala jednak na niemal swobodne modyfikacje i np. RTX 4060 + 16 GB RAM + 1TB SSD + Windows 11 Home to wydatek 6247 zł.

Co ważne, układ chłodzenia domyślnie zainstalowany jest w opcji "zaawansowany". Oznacza to, obok odpowiedniej konstrukcji samego laptopa, zastosowanie past z ciekłym metalem zarówno do chłodzenia CPU, jak i GPU. Tuning zwiększa efektywność w odprowadzaniu ciepła, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie temperatury od 3 do 8 stopni Celsjusza.

Wydłużona gwarancja na Hyperbooki

Teraz, przy zakupie laptopa Hyperbook z zaawansowanym układem chłodzenia, każdy klient otrzyma gratis 3 lata gwarancji na cały sprzęt. Oferta jest jednak ograniczona czasowo – obowiązuje jedynie do końca września 2024 roku. Dodatkowo producent pozwala dodatkowo wydłużyć czas zabezpieczenia poprzez wykup ubezpieczenia, które daje gwarancje na kolejne 3 lata. Standardowa cena gwarancji wydłużonej z 24 do 36 mies. to 549 zł lub 929 zł z gwarancją sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hyperbook

Źródło tekstu: Hyperbook, oprac. wł