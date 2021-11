PlayStation 5 zamiast kartofli. Tak się skubie oczekujących

PlayStation 5 wciąż pozostaje towarem deficytowym. Trudno się dziwić, że sprzedawcy, dorwawszy dostawę, chcą zarobić ekstra. Kogoś jednak chyba teraz poniosło.

O tym, jak trudno jest dorwać PlayStation 5, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Nic dziwnego, że sprzedawcy stają na uszach, by z nielicznych dostaw wyciągnąć maksimum. Prym wiedzie technika oferowania konsoli wyłącznie w dużych pakietach, z obligatoryjnymi grami i akcesoriami. Ale najwyraźniej to już zbyt mało, o czym przekonuje właśnie szalenie popularna w USA sieć Walmart.

Jak informuje sklep, najbliższa dostawa konsol PS5 nadjedzie już w Cyber Monday, czyli w nadchodzący poniedziałek. Tym razem myk jest taki, że prawo pierwokupu otrzymają subskrybenci usługi Walmart Plus.

PlayStation 5 jak kartofle

Walmart Plus to wyceniany na 13 dol. (ok. 54 zł) miesięcznie pakiet świadczeń logistycznych, zapewniający m.in. bezpłatną dostawę wybranych towarów i możliwość zapłaty za zakupy w fizycznym sklepie poprzez apkę, bez wystawania w kolejce. Słowem, takie bardziej rozbudowane Allegro Smart.

Oficjalnie sieć tłumaczy, że celem jest odsianie handlarzy, którzy chcieliby urządzenie nabyć wyłącznie do dalszej odsprzedaży. Trudno jednak powiedzieć, jakim sposobem miałoby ich do tego skłonić opłacenie abonamentu, bo patrząc na ceny PlayStation 5 z drugiej ręki, i tak zarobią. Tymczasem Walmart daje jasno do zrozumienia, że subskrypcję wykupić wręcz trzeba.

15-dniowy okres próbny, który aktywować można bezpłatnie, wobec PS5 zastosowania nie ma. Zresztą, sam pakiet Walmart Plus tylko częściowo obejmuje elektronikę, bo obecna w nim darmowa dostawa dotyczy głównie produktów spożywczych; warzyw, owoców czy wypieków.

Przy czym nie ma żadnej gwarancji, że wykupiwszy usługę, konsolę Sony uda się dostać. To w dalszym ciągu zabawa z cyklu kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma tym samym wątpliwości, jaki cel przyświeca firmie. Co ciekawe, w listopadzie to już podejście numer dwa. Wcześniej najwyraźniej się sprawdziło, a pojedyncze głosy krytyki nie przebiły się pośród tych bezwzględnie o konsolę walczących.

