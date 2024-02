PlayStation 6 będzie albo droższe, albo niewiele lepsze od PS5

Sony niedawno ogłosiło swoje wyniki finansowe, które okazały się gorsze od spodziewanych. Chociaż PlayStation 5 osiągnęło już 50 mln sprzedanych egzemplarzy, to Japończykom nie udało się osiągnąć celu 25 mln sprzedanych konsol, który sobie zakładali w minionym roku. Z tego powodu zyski były mniejsze. Problem stanowi też sytuacja na rynku, która ma rzutować również na sprzęty nowej generacji.

Producenci konsol przyzwyczaili się do sytuacji, w której początkowo nie najlepiej zarabiają na swoich urządzeniach, aby z czasem ich koszty produkcji malał i tym samym zwiększały się wpływy do kasy. Jednak z obecną generacją tak nie jest. Pomimo kilku już rewizji PlayStation 5 konsola jest podobnie droga w produkcji, co na początku swojego cyklu życia.

Cost per transistor has remained flat through FinFETs and will go up with GAAFETs/CFETs.



The days of free cost savings with die shrinks is over and things will only get worse.



Future consoles will either have increasingly smaller performance gains or significantly higher prices https://t.co/4UZSOzy4sh