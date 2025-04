Pixel Watch 4. Tak wygląda nowy smartwach Google

Co nowego w Pixel Watch 4 ? Na pierwszy rzut oka – niewiele. Na grafikach widać, że Pixel Watch 4 zachowuje okrągłą konstrukcję , przypominającą poprzedni model – Pixel Watch 3. Zegarek wydaje się jednak nieco grubszy, co może sugerować zastosowanie większej baterii . Według dostępnych informacji grubość zegarka wyniesie 14,3 mm, podczas gdy poprzednik miał 12,3 mm.

Rendery ujawniają również cieńsze ramki wokół ekranu, co może przełożyć się na bardziej nowoczesny wygląd i większą powierzchnię wyświetlacza. Tylny panel przypomina ten znany z pierwszej generacji zegarka Pixel Watch, jednak brakuje charakterystycznych czterech pinów do ładowania, co może wskazywać na wprowadzenie ładowania bezprzewodowego – w odróżnieniu od Pixel Watch 3, który korzystał ze stykowej ładowarki podpinanej do portu USB-C.