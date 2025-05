Pixel 9 Pro XL 5G w weekendowej promocji. Flagowiec Google może być Twój kilkaset złotych taniej

I bez wątpienia Pixel 9 Pro XL 5G robi to. Zacznijmy tu od 6,8-calowego ekranu LTPO OLED o rozdzielczości 2992 × 1344 pikseli. Jest to jeden z najlepszych paneli na rynku. I chociaż Tensor G4 nie bije rekordów prędkości, to jest niezwykle wydajnym układem. Zwłaszcza w parze z 16 GB RAM. Na pliki użytkownika znajdziemy tu 256 GB pamięci. Czy to mało? No cóż, tyle to ja mam w laptopie do pracy i nie narzekam. Bateria 5060 mAh z ładowaniem do 37 W również prezentuje się przyzwoicie. Natomiast certyfikat IP68 daje nam gwarancję bezpieczeństwa nawet w niesprzyjających warunkach. A to wszystko w promocji aż 400 zł taniej.