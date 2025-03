Pedro Pascal w reklamie Apple tańczy jak szalony. Wiadomo dlaczego

Trzeba przyznać, że rzadko widzimy Pedro Pascala, gwiazdora serialu "The Last of Us", tańczącego. No już na pewno nie w kultowym serialu. Tymczasem, dla marki Apple aktor wykonuje taneczne figury na tle lodowych krajobrazów oraz na tętniących życiem ulicach. A wszystko to oczywiście zasługa nowych słuchawek AirPods 4 firmy Apple. To wersja z aktywną redukcją szumów i trzeba przyznać, że reklama w pełni oddaje zalety tego sprzętu. A jeśli kiedykolwiek chcieliście zobaczyć tańczącego Pedro Pascala, to ta reklama skradnie wasze serca.