GeForce RTX 4090 z nowym problemem. NVIDIA rozkłada ręce

Planujesz zakup używanej karty graficznej? Oszuści znaleźli sposób, jak zarabiać na takich osobach. Ich sposób działania jest wręcz szokujący.

Rynek używanych kart graficznych od zawsze miał się całkiem nieźle. Wiele osób decyduje się na zakup takich egzemplarzy z powodu mniejszych kosztów. Pomocny jest też fakt, że zadbane GPU potrafi bezawaryjnie działać długimi latami. Niestety, czasami trafiają się oszuści. Najnowsza metoda jest wręcz kuriozalna.

Karta graficzna bez... GPU

W Chinach doszło do bardzo nietypowego oszustwa. Jeden z użytkowników postanowił kupić używaną kartę graficzną GeForce RTX 4090. Sprzedający pokazał mu zdjęcia, na których widać było, że działa podświetlenie RGB, więc wydawało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie było.

Po włożeniu karty do swojego komputera okazało się, że ta jednak nie działa. Owszem, podświetlenie RGB funkcjonowało, ale już wentylatory stały w miejscu i nie włączały się nawet na chwilę po odpaleniu komputera.

Szybko okazało się, że w karcie graficznej brakuje... GPU. Tak, oszust sprzedał grafikę bez jej najważniejszego elementu, czyli procesora graficznego. Poza tym brakowało też kilku kości pamięci. Co gorsze, policja odmówiła zajęcia się tą sprawą, więc użytkownik został z bezużytecznym sprzętem, za który zapłacił równowartość 1660 dolarów.

Jest to oszustwo, które trudno wykryć przed samym zakupem. Trudno spodziewać się, aby w Polsce ktoś zdecydował się na taki krok, dlatego raczej nie ma powodów do paniki. Natomiast dwa, a nawet trzy razy zastanowiłbym się nad zakupem karty graficznej z Chin. W całej sprawie chodzi o bana na modele RTX 4090, które nie mogą być sprzedawane w Państwie Środka, stąd też takie oszustwa. GPU zapewne trafiło do jakiejś farmy AI i NVIDIA nic nie jest w stanie w tej sprawie zrobić, bo według prawa nie może zaspokoić zapotrzebowania na nowe karty. Rozwiązaniem możemy być GeForce RTX 4090D, ale i tak jest to model słabszy.

