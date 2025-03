OnePlus bez przełącznika Alert Slider. To już pewne

Suwak Alert Slider, służący do przełączania profili dźwięku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych cech telefonów OnePlus. Został wprowadzony w 2015 roku i wygląda na to, że w 2025 zniknie. Na szczęście nie tak do końca.

Dalsza część tekstu pod wideo

O tym, że OnePlus myśli o zamianie Alert Slidera na coś innego, ujawnił w zeszłym miesiącu Digital Chat Station. Teraz te przecieki znalazły potwierdzenie w oficjalnej zapowiedzi producenta. Na forum OnePlus Community założyciel marki, Pete Lau, obecnie Chief Product Officer w Oppo, uchylił rąbka tajemnicy.

Alert Slider zawsze był jedną z moich ulubionych funkcji OnePlus. Jest prosty, intuicyjny i po prostu działa. W sumie tak bardzo mi się spodobał, że nawet przenieśliśmy go na urządzenia Oppo. To nie tylko pewna funkcja, to symbol przemyślanego projektu - napisał Pete Lau, zachwalając ikoniczny przełącznik.

Mimo tego przyszedł czas na coś nowego. Założyciel OnePlus zwrócił uwagę, że Alert Slider jest nieco zbyt dużym elementem sprzętowym, jak na sam tylko przełącznik dźwięku. Największym jego mankamentem jest to, że jest to element fizyczny i nie można zmienić jego ustawień programowo. Stąd też narastał pomysł, by przekształcić Alert Slider w coś innego – OnePlus przymierzał się do tego od trzech lat.

W tej sytuacji OnePlus miał dwie opcje – albo zostawić suwak w obecnej postaci, albo przekształcić go w coś nowego. Firma zdecydowała się na tę drugą opcję.

Wyobraź sobie przycisk, który dostosowuje się do ciebie. Niezależnie od tego, czy jesteś power userem, czy wolisz prostotę, ten przycisk działa dla ciebie, a nie odwrotnie. Gdziekolwiek zabierze cię życie, bezproblemowo dopasuje do twojego stylu życia. To innowacja, która jest nie tylko inteligenta, ale i intuicyjnie twoja - zachwala nadchodzącą nowość Pete Lau.

Z zapowiedzi wynika, że przycisk, który zastąpi Alert Slider pozwoli lepiej wykorzystać miejsce na obudowie telefonu, a jednocześnie zapewni większą funkcjonalność.

Nie mogę jeszcze wszystkiego ujawnić, ale możecie mi wierzyć, ten przycisk jest przygotowany na przyszłość i niezwykle intuicyjny - dodał Pete Lau.

Założyciel OnePlus uspokoił także, że następca Alert Slidera wciąż pozwoli przełączać profile dźwięku, jak dotąd. Zyska jednak nowe opcje.