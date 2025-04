OnePlus 13T sprawdzony w AnTuTu. Wynik może imponować

Mocarny Snapdragon 8 Elite i rekordowy wynik

Sercem OnePlusa 13T będzie flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite . Wspierać go będzie 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci masowej w standardzie UFS 4.0 . Choć testowany model miał taką właśnie konfigurację, można spodziewać się, że producent zaoferuje również inne warianty pamięci. Całość pracować będzie pod kontrolą systemu Android 15 .

Wynik przekraczający 3 miliony punktów stawia OnePlus 13T w absolutnej czołówce pod względem wydajności. Co ciekawe, niektóre źródła sugerują, że może to być pierwszy "mały flagowiec" OnePlusa, co czyni tak wysoką wydajność jeszcze bardziej godną uwagi.