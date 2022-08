G.SKILL prezentuje wreszcie pełnowymiarową obudowę

Czy producent modułów RAM dla entuzjastów poradzi sobie w innych gałęziach komputerowego rynku? G.SKILL prezentuje swoją największą do tej pory obudowę.

Ile osób, tyle różnych preferencji i potrzeb. Część osób woli procesory AMD Ryzen, inni zaś wybierają jednostki Intel Core. Pewne osoby sięgają po karty graficzne NVIDIA GeForce, inne zaś wierne są AMD Radeon. Jednak bez różnicy z czego składa się Twój komputer - gdzieś wszystkie te podzespoły trzeba schować.

G.SKILL MD2 stawia na hartowane szkło i RGB LED

Nikogo więc nie powinno dziwić, że na rynku jest tylu producentów obudów komputerowych. Zwłaszcza, że nie wszyscy z nich silą się na autorskie projekty. Część przykleja tylko logo do chińskich gotowców. A tak się składa, że G.SKILL - tajwański gigant na rynku pamięci RAM - zapowiedział swoją nową obudowę.

G.SKILL MD2 to obudowa dla fanów płyt głównych w formacie ATX. Jest uzupełnieniem wcześniejszych propozycji dla standardu mITX i mATX. Prócz tego zmieszczą się tutaj chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów; karty graficzne o długości do 395 milimetrów oraz dwa nośniki 3,5" lub cztery 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów 120-milimetrowych (trzy z przodu, trzy na górze i jeden z tyłu) albo nawet dwie chłodnice 360-milimetrowe od układów chłodzenia cieczą.

G.SKILL MD2 oferuje panel boczny w formie okna z hartownego szkła o grubości 4 milimetrów oraz podświetlenie RGB LED. Niestety Tajwańczycy nie zdradzili najważniejszych informacji - wymiarów, wagi, daty premiery oraz sugerowanej ceny. Pytanie też jak będą wyglądać temperatury z tak zabudowanym frontem?

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne