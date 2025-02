Cougar stawia na przewiewność i podświetlenie ARGB

Składając nowy zestaw komputerowy większość osób przykuwa największą uwagę do procesora i karty graficznej, bo to one mają największy wpływ na wydajność. Nie można jednak zapominać również o innych podzespołach. A tak się składa, że niemiecka firma Cougar przygotowała nową obudowę.

Sugerowana cena to około 495 złotych

Cougar Airface ECO RGB to przewiewna konstrukcja Mid Tower o wymiarach 509 x 240 x 480 milimetrów. W środku zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 390 milimetrów oraz chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" i dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji zmieści się tutaj do siedmiu wentylatorów - dwa 180-/140-milimetrowe lub trzy 120-milimetrowe na przodzie; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy dwie jednostki 180-milimetrowe i jedną 120-milimetrową, wszystkie z ARGB LED.

Panel I/O znalazł się na górze przy przedniej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz przycisk od kontroli podświetlenia i włącznik.

Na uwagę zasługuje wbudowany wspornik karty graficznej, rynnienki do poprowadzenia okablowania czy dołączony sterownik ARGB LED. Dostajemy tutaj też porządne filtry przeciwkurzowe na ramkach, które można szybko i wygodnie wyjąć bez otwierania całej obudowy.