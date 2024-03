Karty GeForce RTX 50 to największy wzrost wydajności w historii

Zapowiada się, że pod koniec roku wszyscy zainteresowani będą mogli kupić pierwszą kartę graficzną z serii GeForce RTX 50 Blackwell. Na 99,99 proc. będzie to najmocniejszy model w ofercie NVIDII, czyli RTX 5090. Ten, w porównaniu ze swoim bezpośrednim poprzednikiem, ma być dużo, dużo wydajniejszy.

Ostatnie doniesienia sugerują, że karta graficzna GeForce RTX 5090 będzie wyposażona w pamięci GDDR7 28 Gbps oraz 512-bitową szynę, co da przepustowość na poziomie aż 1792 GB/s. To o ponad 70 proc. więcej niż w modelu RTX 4090, co już samo w sobie powinno się przełożyć na duży wzrost wydajności. Do tego dochodzi cała nowa architektura i więcej jednostek CUDA. Dzięki temu nowa konstrukcja ma przynieść największy w historii wzrost wydajności z generacji na generację.

People is confused about Nvidia Blackwell top die gaming GPU memory bus and VRAM capacity. I can't say too much right now but gen-to-gen performance uplift is the biggest ever. Don't forget that Blackwell was designed to compete with a monster 3nm MCM RDN4. More to come soon...