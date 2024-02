Tak wygląda nowe złącze zasilania dla kart GeForce RTX 50. Co się zmieni?

Wczoraj (19 lutego) informowaliśmy, że karty graficzne z serii GeForce RTX 50 mają mieć nowe, 16-pinowe złącze zasilania. Wtedy jeszcze nie znaliśmy jego szczegółów, ale to właśnie się zmieniło. Wiemy, czym nowe złącze będzie różnić się od poprzedniego.

Zacznijmy od tego, że karty graficzne GeForce RTX 40 otrzymały złącze zasilania 12VHPWR. To okazało się nie do końca przemyślane i przy nieprawidłowym wpięciu mogło powodować uszkodzenie GPU.

Dlatego z czasem zostało ono zmienione na 12V-2×6, które w teorii wygląda tak samo, ale w praktyce jest dużo bezpieczniejsze. Stało się tak między innymi za sprawą krótszych pinów, dzięki czemu — przy niedociśnięciu wtyczki — mechanizm nie pozwala na przesyłanie energii z pełną mocą, więc ryzyko usterki jest dużo mniejsze.

H++ 12V-2X6 (max:675w)

H+ 12VHPWR (max:600w)

Some AIC's 4070super 4070ti super 4080super are still using the H+12VHPWR interface pic.twitter.com/QHah921JuT