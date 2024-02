Kart graficzne GeForce RTX 50 otrzymają nowe złącze zasilania

Karty graficzne z serii GeForce RTX 50 mają korzystać z nowego złącza zasilania. To również będzie 16-pinowe, ale zgodne ze standardem PCIe 6.0.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej generacji kart graficznych, w tym serii GeForce RTX 50. Z tego powodu pojawia się na ich temat coraz więcej informacji. Na razie są one niepotwierdzone, ale pochodzą z dość wiarygodnych źródeł, więc coś rzeczywiście może być na rzeczy. Według najnowszych karty z serii Blackwell otrzymają nowe złącze zasilania.

GeForce RTX 50 z nowym złączem zasilania

Źródłem najnowszych informacji ponownie jest youtuber z kanału Moore's Law is Dead. Skontaktował się on z czterema różnymi osobami, które przekazały mu ciekawe informacje na temat nadchodzącej serii GeForce RTX 50 (Blackwell). Jeśli są prawdziwe, to musimy szykować się na kolejną zmianę złącza zasilania.

Pierwszym źródłem jest jeden z producentów kart graficznych. Przekazał on, że NVIDIA rozważa wykorzystanie nowego, 16-pinowego złącza zasilania we wszystkich kartach z serii RTX 50, w tym także tych słabszych, jak GeForce RTX 5060. Nowy standard ma być zgodny z PCIe 6.0 (12VHPWR to PCIe 5.0).

Informację częściowo potwierdza źródło, które związane jest z jednym z producentów zasilaczy. Moore's Law is Dead przekazał, że firmy szykują już modele na premierę grafik z serii RTX 50, ponieważ wielu użytkowników może zdecydować się na wymianę starszych zasilaczy.

Co ciekawe, te same doniesienia nie dotyczą AMD. Czerwoni prawdopodobnie zostaną przy tradycyjnych, 8-pinowych złączach zasilania.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead