GeForce RTX 4090 z niewiarygodną wydajnością, Miażdży poprzednika

GeForce RTX 4090 prawdopodobnie będzie jedyną kartą z architekturą Lovelace, która zadebiutuje w tym roku. Ma to być konstrukcja potężna, niemal dwa razy szybsza od RTX 3090 Ti.

Wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutują nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Do tej pory przeważały informacje o październikowej premierze modelu GeForce RTX 4090. W kolejnych miesiącach na sklepowe półki miały trafić RTX 4080 i RTX 4070, a w styczniu 2023 roku RTX 4060.

Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że NVIDIA zamierza opóźnić premierę. Powodem takiej decyzji mają być zalegające modele RTX 30, które aktualnie nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic zaskakującego. Większość graczy albo czeka na nową generację, albo kolejne obniżki cen, które wydają się nieuniknione. Dlatego w tym roku zadebiutować ma tylko model GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 niemal dwa razy szybszy od poprzednika

GeForce RTX 4090 będzie początkowo najmocniejszą kartą w ofercie NVIDII. Już wcześniejsze docierały do nas informacje, według których będzie to potężna karta. Najnowsze sugerują, że będzie to model niemal dwa razy szybszy od modelu RTX 3090. Takie informacje przekazał znany w branży @kopite7kimi, który ma na swoim koncie wiele potwierdzony z czasem wycieków.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Według niego GeForce RTX 4090 osiąga w teście 3DMark Time Spy Extreme wynik ponad 19000 punktów. To rezultat o mniej więcej 82 proc. lepszy w porównaniu do bezpośredniego poprzednika, czyli modelu RTX 3090 oraz o 66 proc. lepszy od RTX 3090 Ti. Taki wynik musi robić wrażenie.

Warto jednak pamiętać, że jeden benchmark wiosny nie czyni i tak naprawdę nie pokazuje pełnego obrazu. 3DMark Time Spy Extreme testuje w rozdzielczości 4K, więc wzrost w Full HD lub QHD prawdopodobnie będzie mniejszy. Poza tym nie wiemy, jak karta radzi sobie z włączonym Ray Tracingiem czy też DLSS, co też jest nie bez znaczenia. No i wreszcie benchmarki nie zawsze mają bezpośrednie przełożenie na dodatkowe klatki na sekundę w grach.

