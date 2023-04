Wentylatory z GeForce RTX 4090 Founders Edition mają nowe zastosowanie

Wentylatory z karty graficznej GeForce RTX 4090 Founders Edition mają nowe zastosowanie. Okazuje się, że doskonale chłodzą nie tylko GPU.

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wentylatory z kart graficznych poradziłyby sobie z chłodzeniem innym podzespołów komputera, to już nie musicie. Jeden z użytkowników forum Chiphell postanowił to sprawdzić. Wziął wentylatory z karty graficznej GeForce RTX 4090 Founders Edition i podpiął je pod chłodzenie procesora. Wyniki są rewelacyjne.

GeForce RTX 4090 chłodził CPU. No prawie

Wentylatory z karty graficznej GeForce RTX 4090 Founders Edition zostały podpięte pod chłodzenie CPU. Pod obciążeniem za pomocą Cinebench R23 Intel Core i5-13600KF uzyskiwał temperatury niższe o 5 stopni Celsjusza w porównaniu z zestawem z Thermalright TL-C12 i 9 stopni Celsjusza w zestawieniu z Cooler Master Mobius 120P ARGB.

Co więcej, wentylatory z karty graficznej GeForce RTX 4090 Founders Edition okazały się też cichsze pod obciążeniem. Jednak nie ma róży bez kolców. Taki zestaw był za to głośniejszy pod niewielkim obciążeniem, więc jak to mówią — coś za coś.

NVIDIA w swoich kartach RTX 40 z serii Founders Edition wykorzystuje wentylatory Nidec AD4A31K04 oraz AD4A31K05, które bez problemu można kupić między innymi na AliExpress i tym samym sprawdzić ich możliwości. Kosztują około 20 dolarów, więc nie są przesadnie drogie. Problemem są jedynie otwory montażowe, które nie pasują do standardowych wentylatorów 120 mm, więc nie obejdzie się bez kombinowania, gdybyście np. chcieli je zamontować na swoim AiO.

Źródło zdjęć: Chiphell

Źródło tekstu: Tom's Hardware