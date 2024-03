NVIDIA szykuje nowe rdzenie dla kart GeForce RTX 40

NVIDIA szykuje nowe rdzenie dla wybranych modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Mowa o trzech konstrukcjach: RTX 4060, RTX 4060 Ti oraz RTX 4070.

Karty graficzne z serii GeForce RTX 40 pokazały już wszystko, co miały do pokazania. Ostatnimi przedstawicielami tej linii były modele RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4070 Super. Nie oznacza to, że NVIDIA nie szykuje mniejszych zmian. Kilka innych konstrukcji otrzyma nowe rdzenie.

Nowe rdzenie kart graficznych RTX 40

Nowe rdzenie mają otrzymać trzy modele kart graficznych: GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4070. Takie informacje przekazał na Twitetrze MEGAsizeGPU, który jest źródłem wielu plotek i zazwyczaj jego wieści okazywały się prawdziwe, więc nie mamy powodu, aby mu nie wierzyć.

GeForce RTX 4070: AD104-251 (aktualnie) -> AD103-175-KX (nowe GPU)

AD104-251 (aktualnie) -> AD103-175-KX (nowe GPU) GeForce RTX 4060 Ti: AD106-351 (aktualnie) -> AD104-150-KX (nowe GPU)

AD106-351 (aktualnie) -> AD104-150-KX (nowe GPU) GeForce RTX 4060: AD107-400 (aktualnie) -> AD106-255 (nowe GPU)

Co ważne, zmiana rdzeni graficznych nie będzie miała żadnego wpływu na specyfikację. Wszystkie karty będą miały dokładnie tyle samo rdzeni CUDA, co wcześniej. Pod tym względem nic się nie zmienia. Zmiana zapewne spowodowana jest oszczędnościami. NVIDIA chce wykorzystać mocniejsze rdzenie, które mają jakieś wady i nie nadają się do mocniejszych modeli, ale doskonale sprawdzą się w słabszych konstrukcjach.

Karty graficzne z nowymi rdzeniami jeszcze w tym miesiącu mają trafić do sklepów. Pierwszy ma być RTX 4070. Z kolei RTX 4060 Ti oraz RTX 4060 pojawią się na sklepowych półkach w kwietniu.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech