Laptopowe wersje kart GeForce RTX 40 z dużym wzrostem wydajności

Nie jest żadną tajemnicą, że na początku stycznia NVIDIA zaprezentuje mobilne układy GeForce RTX 40. Właśnie poznaliśmy ich prawdopodobną wydajność i szykuje się duży wzrost.

Już 3 stycznia 2023 roku odbędzie się kolejna konferencja NVIDII, której głównym tematem będą karty graficzne GeForce RTX 40. Niemal na pewno zobaczymy na niej przemianowany model RTX 4070 Ti oraz układy mobilne, czyli stworzone z myślą o laptopach gamingowych oraz z serii Studio. Do sieci właśnie wyciekły ciekawe informacje na temat tych drugich.

Mobilne układy GeForce RTX 40

Najważniejsza informacja jest taka, że mobilne układy GeForce RTX 40 mają być aż o 30 procent wydajniejsze od swoich poprzedników. Oznaczałoby to, że model RTX 4070 będzie szybszy nawet niż RTX 3080 Ti, a to już całkiem niezłe osiągnięcie. Z kolei RTX 4060 ma oferować lepszą wydajność niż RTX 3070. Wszystko to powinno ucieszyć miłośników laptopów.

Prawdopodobna specyfikacja GeForce RTX 40 Laptop (fot. wccftech)

Jeśli chodzi o specyfikację poszczególnych modeli, to ta nie jest jeszcze znana. Wiadomo natomiast, że karty GeForce RTX 4090/4080 Ti będą wyposażone w 12 GB pamięci VRAM, RTX 4080 w 12 GB, RTX 4070 i 4060 w 8 GB, a RTX 4050 w 6 GB. Mowa cały czas o GPU w wersjach laptopowych, a nie desktopowych.

W pierwszej kolejności, właśnie 3 stycznia, NVIDIA ma zaprezentować mobilną wersję karty GeForce RTX 4080 oraz RTX 4090/4080 Ti (dokładna nazwa nie jest pewna). Pierwsze komputery przenośne z tymi GPU mają trafić do sprzedaży na początku lutego. Niedługo później to samo stanie się z pozostałymi układami mobilnymi.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech