Pierwsza gra z obsługą NVIDIA DLAA - grafika będzie jeszcze ładniejsza

The Elder Scrolls Online będzie pierwszą grą, która obsłuży nową technikę NVIDIA DLAA. Tak, mowa o DLAA, a nie o DLSS. O co dokładnie chodzi?

NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) to nowe rozwiązanie, które zostało przygotowane przez Zielonych. Jest pochodną NVIDA DLSS, które zadebiutowało wraz z kartami graficznymi z architekturą Turing. Pierwszą grą, która obsługuje DLAA jest The Elder Scrolls Online. Nie jest to jednak rozwiązanie, które poprawi wydajność. To akurat technika, z której skorzystają przede wszystkim mocniejsze GPU.

Czym jest NVIDIA DLAA?

Jak już wspominałem, NVIDIA DLAA jest niejako pochodzą DLSS. O ile Deep Learning SuperSampling skupia się na skalowaniu obrazu i poprawie płynności w grach (w zależności od ustawień), o tyle DLAA nie zaoferuje wzrostu wyświetlanych klatek na sekundę. Zamiast tego nowe rozwiązanie przełoży się na lepszą jakość wyświetlanego obrazu. Jak sama nazwa wskazuje DLAA, czyli Deep Learning Anti-Aliasing, odpowiada za lepsze efekty antyaliasingu, czyli techniki odpowiedzialnej za wygładzanie krawędzi (usuwanie efektu schodkowych brzegów).

Podczas gdy pracowaliśmy nad dodaniem NVIDIA DLSS, pracowaliśmy również nad nową technologią, dzięki której będziemy pierwszą grą, która kiedykolwiek ją zaoferuje. To debiut ich nowej technologii, która nazywa się NVIDIA DLAA. To ten sam rodzaj koncepcji, nie uzyskasz dzięki temu zwiększenia wydajności, ale otrzymasz absolutnie niesamowity antyaliasing. To niewiarygodne, to szalone, jakie to dobre.

- powiedział Alex Tardiff z ZeniMax Online Studios.

Na ten moment nic nie wiemy o kolejnych grach, które miałyby wprowadzić obsługę NVIDIA DLAA. Nie jesteśmy też w stanie porównać grafiki z DLAA i bez DLAA. The Elder Scrolls Online jest jak na razie pierwszą i zarazem jedyną produkcją, która wspiera nowe rozwiązanie. W najbliższym czasie NVIDIA prawdopodobnie ujawni kolejne tytuły, które wykorzystają antyaliasing przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji.

