Nowe GPU Mac Studio to bestia. Tak wypada na tle M4 Max

GPU w M3 Ultra: Zwiększona wydajność o 38 proc.

M3 Ultra to najnowszy procesor Apple, który znajdziemy w Mac Studio nowej generacji. Ma on kilka konfiguracji, a topowa z nich to 32-rdzeniowy CPU i aż 80-rdzeniowy GPU. O ile wydajność procesora nie jest drastycznie wyższa niż jego odpowiednika z M4 Max, to w GPU możemy zaobserwować ogromną różnicę.