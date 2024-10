Nowe CPU Intela mają problemy. Dwie firmy chcą przejąć giganta

Pojawiły się pierwsze recenzje procesorów Inter Arrow Lake. Niestety nie są entuzjastyczne i wygląda na to, że jednak gigant nie uporał się z problemami ze stabilnością CPU. Co więcej, dwóch potentatów branży chcą wykupić producenta procesorów.

Arrow Lake ma te same problemy co Raptor Lake

Jak dowiadujemy się z kanału Moore's Law is Dead (MLiD) na YouTube, pierwsze recenzje procesorów Intel Arrow Lake są nieprzychylne. Recenzenci zauważyli, że chip w dalszym ciągu trapią te same problemy, co Raptor Lake, czyli niestabilne działanie. Tom, twórca kanału Moore's Law is Dead spekuluje, że to dlatego, że Intel pospiesznie wydał nowy procesor zamiast spędzić więcej czasu na kontroli jakości. Niestety może to wpłynąć na postępujący zanik zaufania względem produktów "niebieskich". Według Toma problem nadal leży po stronie mikrokodu, a więc dobra wiadomość jest taka, że da się go naprawić poprzez aktualizację firmware'u i nie trzeba będzie wycofywać procesorów ze sprzedaży.

Samsung i Apple chcą przejąć Intela

Inną nowiną, jaką możemy się dowiedzieć z najnowszego materiału Moore's Law is Dead, że potencjalnych nabywców Intela jest więcej. Wcześniej doniosiliśmy, że interesuje się tym Qualcomm. Teraz Tom z MLiD podaje, że do tego grona dołącza Samsung i Apple. Zaznacza przy tym, że są to pogłoski, które słyszał od weteranów branży i nie jest to oficjalnie potwierdzona informacja, ale w obliczu zainteresowania firmy Qualcomm, nie byłoby to dziwne, gdyby jego rywale również planowali przejąć Intela.

Źródło zdjęć: mpohodzhay / Shutterstock.com

Źródło tekstu: XDA