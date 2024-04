Nothing szykuje nowe słuchawki? Tajemnicza zapowiedź producenta

Firma Nothing szykuje nowy, tajemniczy produkt. Prawdopodobnie chodzi o nowe słuchawki.

Dzięki serii udanych smartfonów firma Nothing wydaje się cieszyć coraz większym uznaniem. Szczególnie interesującym produktem okazał się średniopółkowy Nothing Phone (2a), którego niedawno mieliśmy okazję przetestować na łamach portalu. Wygląda jednak na to, że choć kurz po ostatniej premierze nie zdążył jeszcze do końca opaść, producent już szykuje dla nas kolejny produkt.

Nothing zapowiada tajemniczy produkt

Oficjalny profil marki Nothing w serwisie X opublikował teaser, na którym zapowiadają nadchodzącą nowość. Niestety nie napisano, o jaki produkt chodzi, bo to byłoby za proste, prawda? Zamiast tego dostaliśmy zdjęcie przedstawiające żuka oraz żabę stojących naprzeciwko siebie. Biorąc pod uwagę, że wspomniany owad już wcześniej pojawiał się a materiałach promocyjnych na temat słuchawek producenta, np. Nothing Ear 2, można dość bezpiecznie założyć, że także i tym razem chodzi o nowy sprzęt audio.

Play Date.



Want to hear more? Don’t miss our next Community Update.



18 April 2024. pic.twitter.com/KMAXbDWlb1 — Nothing (@nothing) April 3, 2024



Niestety na ten moment mamy na tyle mało informacji, że trudno o jakiekolwiek bardziej szczegółowe spekulacje na temat nowego produktu.

Będą dwa nowe smartfony

Warto natomiast wspomnieć, że na praktycznie na pewno nie będzie to ostatnia tegoroczna nowość w ofercie firmy Nothing. Równolegle z omawianym teaserem nieoficjalnymi kanałami trafiły do sieci informacje o dwóch nowych smartfonach, które producent ma zaprezentować w najbliższych miesiącach. Jeden z nich funkcjonuje pod nazwą kodową "PacmanPro" i prawdopodobnie będzie to nowa wersja modelu Nothing Phone (2a) (znanego wewnętrznie jako "Pacman").

O drugim urządzeniu, "Tetris", wiemy dużo mniej. Można natomiast dość bezpiecznie założyć, że prawdopodobnie mówimy tu o Nothing Phone (3), czyli nowym flagowcu producenta. Niestety na rozwiązanie tej zagadki będzie trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni, jeśli nie miesięcy.

Tymczasem jeśli jesteście zainteresowani produktami firmy Nothing, które można kupić już teraz, gorąco zachęcamy, by rzucić okiem na Nothing Phone (2a), który otrzymał od nas solidne 9/10 i można go kupić już za 1449 zł w sklepie x-kom.

Zobacz: Nadchodzi Nothing Phone (2a) Community Edition. Pomóż go zaprojektować

Zobacz: Nothing Phone (2a) – do 1500 zł trudno o lepszy telefon (test)

