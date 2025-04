Nothing Phone (3) coraz bliżej. Carl Pei zdradził termin premiery

Premiera latem – najpewniej w lipcu

Zapytany o plany dotyczące kolejnego flagowca, Carl Pei jasno stwierdził, że Nothing Phone (3) zadebiutuje w trzecim kwartale 2025 roku. Oznacza to, że oficjalnej prezentacji możemy spodziewać się w okresie od lipca do września tego roku.

Analizując dotychczasowy harmonogram premier firmy Nothing, najbardziej prawdopodobnym miesiącem wydaje się lipiec. Przypomnijmy, że Nothing Phone (2) pojawił się na rynku 11 lipca 2023 roku, a jego poprzednik, Nothing Phone (1), również miał premierę w połowie lipca (2022 roku). Jeśli firma podtrzyma tę tradycję, nowy model zobaczymy w pełni lata.

Nothing Phone (2) 49 opinii Nothing Phone (2) 49 opinii Ekran 6.70" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4700mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Nothing Phone (1) 114 opinii Nothing Phone (1) 114 opinii Ekran 6.55" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4500mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Flagowiec na horyzoncie po modelach ze średniej półki

Potwierdzenie terminu premiery Nothing Phone (3) następuje po wprowadzeniu na rynek dwóch smartfonów ze średniej półki, czyli modeli Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro, oraz przed zbliżającą się premierą bardziej budżetowego CMF Phone 2 Pro (planowaną jeszcze na kwiecień 2025 roku). Phone (3) ma być zatem zwieńczeniem oferty firmy, pozycjonując się jako najbardziej zaawansowany, flagowy model w portfolio, będący bezpośrednim następcą modelu Nothing Phone (2).

Nothing Phone (3a) 0 opinii Nothing Phone (3a) 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Nothing Phone (3a) Pro 0 opinii Nothing Phone (3a) Pro 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Ile trwają prace nad telefonem?

Podczas sesji AMA Carl Pei uchylił też rąbka tajemnicy na temat procesu tworzenia nowych urządzeń. Zdradził, że czas od stworzenia koncepcji telefonu do jego wprowadzenia na rynek wynosi zazwyczaj od 9 do 18 miesięcy, w zależności od tego, jak bardzo innowacyjny jest dany produkt. Może to dawać pewne pojęcie o tym, jak długo trwają już prace nad Nothing Phone (3).