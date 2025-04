Nadchodzi CMF Phone 2 Pro. Nothing ujawnia specyfikację aparatów

Potrójny zestaw w metalowej oprawie

Z udostępnionych materiałów wynika, że CMF Phone 2 Pro zostanie wyposażony w trzy aparaty fotograficzne umieszczone z tyłu. Uwagę zwraca metalowe wykończenie otaczające obiektywy, co może sugerować próbę nadania urządzeniu nieco bardziej eleganckiego charakteru. Co ciekawe, na opublikowanej grafice widoczna jest również śrubka – element znany z poprzedniego modelu, CMF Phone 1 . To mocna wskazówka, że Phone 2 Pro również może oferować nietypową w dzisiejszych czasach możliwość zdejmowania tylnej pokrywy .

Obiecująca specyfikacja aparatów

Firma Nothing nie tylko pokazała wygląd modułu fotograficznego, ale również zdradziła parametry techniczne poszczególnych aparatów. Zapowiadają się one naprawdę interesująco, zwłaszcza jeśli telefon utrzyma atrakcyjną politykę cenową marki CMF by Nothing: