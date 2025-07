Burzliwy romans Nokii i HMD dobiega końca. Firma szuka ukojenia w ramionach innego producenta

Nokia szuka nowego partnera

Jest to raczej dość jasny sygnał, że dalsza współpraca z HMD Global nie jest tym, czego Nokia oczekuje i daje tym samym jasny sygnał o chęci zmiany. Ewentualnie nadgorliwy menadżer zrobił masę szumu o coś, co powinno zostać załatwione po cichu: czyli o wybadanie rynku i rozważenie, czy lepiej zmienić partnera, czy z nim zostać .

W końcu post na tym serwisie, w którym prosi on producentów smartfonów o odzew w ramach współpracy to działanie czysto pod publiczkę. Takie sprawy załatwia się przez kontakt bezpośredni, a nie ogłoszenie na portalu społecznościowym. To nie próba sprzedaży 4 paczek ekogroszku, które nam zostały po wymianie pieca na pompę ciepła, a zawiązania wielomilionowej współpracy.