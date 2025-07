Unia: Allegro z nowym przymusem, a TEMU do skasowania

Od teraz dowiesz się, jak pralka przetwarza twoje dane osobowe

Choć może to brzmieć nieco kuriozalnie, Allegro i inne sklepy muszą dostosować się od 12 września do unijnego Aktu w sprawie danych (Data Act). Za jego sprawą na sprzedawcach urządzeń skomunikowanych oraz powiązanego oprogramowania ciążyć będą zupełnie nowe obowiązki.

Dotyczy to dziesiątków tysięcy urządzeń

Urządzenie skomunikowane to każde urządzenie elektroniczne, które potrafi wymieniać dane z innymi urządzeniami lub siecią. Są to między innymi smartfony, inteligentne zegarki, urządzenia domowe, takie jak termostaty, oświetlenie, lodówki, kamery, czujniki i inne urządzenia korzystające z połączenia z Internetem (IoT) .

Z kolei usługa powiązana to oprogramowanie lub subskrypcje, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem powyższych urządzeń, wpływając na ich użyteczność. Należą do nich aplikacje do zarządzania urządzeniami (np. aplikacja do sterowania oświetleniem smart home), subskrypcje, które rozszerzają funkcjonalność urządzenia (np. dostęp do przepisów Thermomiksa) czy dodatkowe usługi chmurowe.