Niszcząca oferta w Lidlu. Jeśli jeszcze nie masz, warto rzucić okiem

To niewielkie urządzenie kosztuje właściwie grosze - 67,90 złotych, a naprawdę poprawi nasze bezpieczeństwo i sprawi, że w końcu pozbędziemy się starych dokumentów i papierów. W dniach od 24 lutego do 2 marca 2025 zapłacimy za ten sprytny sprzęt jeszcze mniej. Wystarczy, że aktywujemy kupon w aplikacji i przejdziemy na stronę internetowego sklepu Lidla. Wówczas urządzenie będzie nas kosztowało o 20% mniej od ceny regularnej.

Szukałem tańszej przystawki do niszczarki do użytku domowego. Ten produkt spełnia wszystkie moje dotychczasowe wymagania. Cena jest optymalna i jak na razie działa bezproblemowo. Dla tych, którzy szukają podobnego urządzenia, polecam tę przystawkę do niszczenia.

Niszczarka nadaje się do szybkiego rozdrabniania akt i dokumentów w paskach papieru 6 mm. Gwarantuje wydajność cięcia: do 6 arkuszy A4 (80 g/m²) jednocześnie. Niszczarka posiada też wysuwane ramię teleskopowe – do koszy okrągłych lub kwadratowych (29-43 cm) oraz funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania. Ma także ręczny bieg powrotny do usuwania zatorów papieru, stąd praca z nim nie jest jakaś skomplikowana.

2 diody LED zasygnalizują działanie i ochronę przed przegrzaniem.