Fascynujący sekret płyt winylowych. Chodzi o kilkadziesiąt gramów

Czy 180 g to wyznacznik najwyższej jakości dźwięku winyli?

W przypadku płyt winylowych, do jakich przywykliśmy na przestrzeni kilku ostatnich dekad, najpopularniejsza była waga 120-140 g. Teraz jednak coraz częściej tłoczone są winyle 180 g, a nawet i zdarzają się wydania 200 lub 220 g.

Przede wszystkim chodzi tu o stabilność. Chcemy, aby płyta zapewniała przeciwwagę względem pracy igły. Wyobraź sobie płytę, która praktycznie nic nie waży - igła zamiast przesuwać się dokładnie po rowkach płyty, przesuwałaby całą płytę.

Wiele wytwórni stara się pozycjonować 180 g jako wydania dla audiofilów. Czy jest w tym więcej niż ziarno prawdy? Portal What Hi-Fi postanowił sprawdzić u kilku ekspertów.

Głosy są podzielone. Z jednej strony Edward Forth, menedżer z europejskiego działu Audio-Technica uważa, że "większy ciężar płyty zredukuje przenoszenie się wibracji z silnika gramofonu do igły, co powinno przełożyć się na lepszą jakość odtwarzania". Wtórować mu zdaje się Leif Johannsen, szef działu akustyki i technologii w firmie Ortofon specjalizującej się we wkładkach do gramofonów:

Co ciekawe, Johannsen podkreśla, że cięższe płyty powinny lepiej brzmieć na budżetowych gramofonach, które mają pewne ograniczenia w wydajności - natomiast na sprzęcie najwyższej klasy z przysysaniem płyty podciśnieniem wtedy nawet 100 g winyl będzie brzmiał super.

Nie każdy jednak zgadzał się z Forthem i Johannsenem. Simon Webster z firmy Rega zajmującej się sprzętem Hi-Fi uważa, że mogą być świetne tłoczenia w 180 g, jak i kiepskie tłoczenia o tej samej wadze. Jego zdaniem zaletą cięższych płyt jest mniejsza tendencja do wyginania, a przy właściwym przechowywaniu i trosce o płyty - ich waga nie będzie wpływać na dźwięk.

Webster zauważa, że głębokość rowków na płycie 180 g jest podobna do płyt o innej wadze, więc jeśli mastering był dobry, to i płyta będzie mieć dźwięk wysokiej jakości. Wg Webstera obecnie używa się 180 g jako elementu marketingu, aby tworzyć nowe tłoczenia znanych albumów i uzyskać większą sprzedaż. Lothar Mertens z firmy DUAL uważa, że brzmienie płyty 120 g i 180 g może być identyczne, jeśli zapanujemy nad wszystkimi zmiennymi przy odtwarzaniu. Mertens podkreśla, że niekiedy płyty 180 g mogą używać lepszych masterów i wyższej jakości procesu tłoczenia, a wtedy gdy ludzie słyszą różnicę, nie jest to spowodowane wagą, tylko lepszym tłoczeniem albo masterem. Wtóruje mu inżynier Jon Jeary z Goldring, który uważa, że dopóki płyta jest płaska, a rowki są idealnie wypośrodkowane względem środka płyty - grubość i waga nie powinna przekładać się na stabilność prędkości odtwarzania, ani na tzw. drżenie i kołysanie dźwięku (ang. wow and flutter).

A co jeśli chodzi o idealną wagę dla płyty winylowej? Tutaj prościej znaleźć konsensus. Edward Forth z Audio-Technica Europe podkreśla, że cięższe płyty są stabilniejsze i generują mniej wibracji oraz mają mniejszą tendencję do wyginania się. Ostatecznie zdaniem Fortha, optymalna waga zależna jest od indywidualnych priorytetów, bo każda waga ma swoje wad i zalety. Robert Suchy z Clearaudio podkreśla, że 180 g to sensowny standard w przystępnej cenie. Z kolei Jon Jeary z Goldring uważa, że wolałby słuchać albumu na dwóch płytach winylowych o wadze 180 g z prędkością 45 RPM aniżeli pojedynczej płyty 120 g z 33 RPM i podkreśla, że większa przepustowość wynikająca z wyższego RPM ma tu ogromne znaczenie, a 45 RPM jest zarezerwowane dla cięższych płyt. Ogólnie rzecz biorąc, 180 g wydaje się być dobrym złotym środkiem w kwestii jakości i ceny produkcji, ale jak zauważa Leif Johannsen z Ortofonu, także cięższe płyty ostatnimi czasy niekiedy padały ofiarami kiepskiej jakości produkcji. Johannsen z drugiej strony uważa, że jeśli jednak wytwórnie produkujące płyty w zakresie 150 - 200 g dają konsumentom pewnego rodzaju gwarancję, że dołożono najwyższych starań przy ich produkcji.