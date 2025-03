Nie masz garażu? Ten prosty i tani gadżet to szansa na dłuższy żywot Twojego auta

CARTREND 70332

Co jednak jeśli go nie mamy? W końcu ilość garaży w mieście jest ograniczona, a ich ceny sięgają często do nawet 100 tysięcy. No cóż, istnieje pewien znacznie tańszy substytut, czyli pokrowiec na samochód. Ten niepozorny worek na auto jest w stanie przynajmniej częściowo zabezpieczyć go przed wyżej opisanymi przygodami. A tak się akurat składa, że model CARTREND 70332 możecie dziś kupić w promocyjnej cenie za jedyne 114,99 złotych. To niewiele biorąc pod uwagę mniejszą ilość rdzy, brak wypłowiałej deski i kierownicy od słońca, oraz ptasich odchodów na szybach i karoserii.