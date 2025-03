Jest idealne do kuchni lub salonu. Nie dość, że wygląda świetnie, to jeszcze obsługuje radio FM, internetowe i DAB+

Co więcej, radio świetnie dogaduje się z siecią. Wiele stacji funkcjonuje jedynie w internecie w ramach tak zwanego radia internetowego. Natomiast większość jest obecna zarówno w sieci, jak i na falach FM. I oczywiście: można go słuchać z laptopa lub smartfona. Jednak elegancki radioodbiornik nie dość, że wygląda świetnie, to jeszcze korzystanie z niego ma swój klimat.