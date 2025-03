Nie dość, że te niepozorne słuchawki kupisz w świetnej cenie, to jeszcze mają ANC

Baseus Bowie MZ10

Słuchawki te łączą się z naszymi urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.2. To pozwoliło firmie Baseus na zastosowanie w nich technologii DCLL. Ta zmniejsza opóźnienia w przesyłaniu dźwięku do zaledwie 0,06 sekundy. Wciąż nie jest to poziom, który oferują słuchawki na kablu, jednak pozwala już na swobodną rozgrywkę, czy przyjemny seans filmowy. Dodatkowo słuchawki te oferują ANC, czyli aktywną redukcję hałasu. A wszystko to przy 4,5 godzinach pracy i etui, które potrafi wydłużyć ten czas do 20 godzin. Biorąc pod uwagę ich możliwości cena wynosząca 119 złotych, jest niezwykle wręcz atrakcyjna.