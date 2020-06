NASA zdradza: nowe kombinezony kosmonautów będą wspomagane przez SI

16 października 2019 roku NASA zaprezentowała nowe kombinezony dla astronautów, którzy mają odwiedzić Księżyc w 2024 roku. Dzisiaj ujawniono wiele ciekawych szczegółów na ich temat, w tym zaawansowane wykorzystanie SI.

Nowe kombinezony zostały nazwane Extravehicular Mobility Unit - w skrócie xEMU. Są tak skonstruowane, że pasują równie dobrze na mężczyzn, jak i kobiety. Zostały zaprojektowane z myślą o programie Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc w 2024 roku. Dlatego ich przeznaczeniem jest - poza oczywistą ochroną przez próżnią - pomoc w zniwelowaniu mniejszej grawitacji naszego satelity i poruszanie się po jego powierzchni w miarę podobnie, jak na Ziemi (czyli bez podskoków), podnoszeniu księżycowych skał, a także kierowaniu pojazdami, które zostaną zabrane na misję.

Bolączką w poprzednich wyprawach na Księżyc były pył, który dostawał się do kombinezonów oraz zmiany temperatur na powierzchni. Nowe kombinezony eliminują te problemy - wykonane zostały tkaniny syntetycznej, w którą wszyto takie pomocne elementy, jak filtry, systemy kontroli ciśnienia oraz wspomaganie elektroniczne. Całość umożliwi także dłuższe przebywanie na powierzchni Księżyca bez negatywnych efektów promieniowania kosmicznego, które - z braku warstwy ochronnej, tworzonej na Ziemi przez atmosferę - uderza tam w ludzi z całą mocą. Kombinezony xEMU pozwolą na przebywanie na Księżycu przez siedem godzin. Ponadto tkanina, z której je wykonano, jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne.

Niezbędnym wyposażeniem jest plecak - znajduje się w nim m.in. zapas tlenu dla astronauty. System podtrzymywania życia jest nie tylko zarządzany przez SI, która odpowiada także za utrzymywanie komunikacji i regulowanie temperatury, ale również częściowo przez nią zaprojektowany. Inżynierowie NASA wykorzystali ją do zaprojektowania lekkich, wydajnych i spełniających wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa komponentów. Jednak zanim do tego doszło, testowano różne metody korzystania z jej możliwości. Jedną z nich było stworzenie swoistego konkursu, w którym dwie SI rywalizowały o to, która wykona lepszy komponent kombinezonu.

Jak przyznaje NASA, zaprzęgnięcie SI do działania pozwoliło przyśpieszyć prace nad kombinezonami co najmniej stukrotnie i umożliwiło stworzenie elementów nawet o połowę lżejszych, niż w dotychczas używanych kombinezonach. A ponieważ w lotach kosmicznych każdy gram na pokładzie ma znaczenie, zmiany są bardzo pozytywne nie tylko dla osób, które będą zakładać xEMU, ale mają też znaczenie dla samej rakiety i lądownika.

Gdy NASA po raz pierwszy wysłała ludzi na Księżyc, Sztuczna Inteligencja występowała co najwyżej w filmach science-fiction. Pół wieku później pomoże w powrocie na Srebrny Glob. O ile oczywiście rząd USA nie obetnie NASA funduszy.

Źródło zdjęć: NASA