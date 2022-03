Najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy? Możesz się zdziwić

Jaka jest najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy? Wynik może być zaskakujący, bowiem nadal króluje model sprzed kilku lat.

Z jakiej karty graficznej najczęściej korzystają gracze? Spróbujcie odpowiedź sobie na to pytanie bez czytania dalszej części tekstu. Część z Was pewnie trafi, a część może być zaskoczona.

Najpopularniejsza karta graficzna to?

Odpowiedź na pytanie o najpopularniejszą kartę graficzną daje nam Steam, a konkretnie ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania. Valve właśnie opublikowało najnowszą wersję na luty 2022 rok. Wśród danych znajdują się informacje o najczęściej wykorzystywanych kartach graficznych wśród graczy, którzy zgodzili się na zbieranie przez platformę danych.

Okazuje się, że niezmiennie od wielu miesięcy najpopularniejszą kartą graficzną jest GeForce GTX 1060. To model, który zadebiutował na rynku niemal 6 lat temu, w sierpniu 2016 roku! Co ciekawe, jej udział wzrósł z miesiąca na miesiąc o 0,20 punktów procentowych i wynosi w tym momencie 7,99%. Oznacza to, że GTX 1060 znajduje się mniej więcej na co trzynastym komputerze gamingowym.

Generalnie karty graficzne NVIDII z serii 50 i 60 cieszą się największym powodzeniem. Kolejne miejsca zajmują GTX 1650, GTX 1050 Ti, RTX 2060, GTX 1050, GTX 1660 Ti, GTX 1660 Super oraz RTX 3060 Laptop. Dopiero na 9. miejscu znajdziemy model z wyższej serii, ale to GTX 1070, czyli też już konstrukcja niemal wiekowa. Z kolei dopiero na 14. lokacie plasuje się pierwsza karta AMD.

