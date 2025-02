Najlepszego pada do PC kupisz dziś znacznie taniej

I to nie o byle jakim, bo o padzie Microsoft Xbox Series, który jest zgodny nie tylko z PC, ale także z konsolami Xbox Series X/S , oraz Xbox One . Kontroler ten nie tylko niezwykle wygodnie leży w dłoni, ale także pozwala na podpięcie pod niego słuchawek , co daje nam znacznie większą swobodę, niż w przypadku podpięcia ich pod PC. A to wszystko za jedyne 219 złotych .

Pad do Xboxa to brak problemów ze słabą baterią i wygoda

Kolejną zaletą tego pada jest swoboda dotycząca zasilania. Można włożyć do niego standardowe baterie alkaliczne, które pozwolą na zabawę do 30 godzin, co pozwoli przejść na jednym zestawie niejeden tytuł. Można także sięgnąć po akumulatorki, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby kupić do niego dedykowany akumulator. Ewentualnie w razie potrzeb korzystać z tych rozwiązań zamiennie. Dziś natomiast możecie kupić ten kontroler za jedyne 219 złotych.