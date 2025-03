Składane Motorole w podwójnej kociej promocji. Tylko do końca marca

Sprzęt

Marzec to wyjątkowy czas dla fanów smartfonów Motorola. W ramach akcji #motomarzec, marka przygotowała specjalną promocję na swoje najnowsze składane modele – Motorola RAZR 50 oraz Motorola RAZR 50 Ultra. Oba urządzenia można do końca marca kupić w obniżonych cenach. To doskonała okazja, by stać się posiadaczem kultowego „składaka” i cieszyć się nowoczesnymi technologiami w kompaktowym formacie.