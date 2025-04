Motorola Edge 60 Stylus, nowy smartfon z rysikiem już w kwietniu

Telefon MYPHONE Halo C Czarny

Jak wynika z pierwszych przecieków, tak jak amerykańska seria, również nadchodząca Motorola Edge 60 Stylus wyróżnia się obecnością dołączonego, chowanego w obudowie rysika , co może szczególnie zainteresować osoby ceniące precyzyjne notowanie i rysowanie na ekranie.

Z przecieków wynika także, że Motorola Edge 60 Stylus zaoferuje podwójny aparat główny z matrycami 50 Mpix i 13 Mpix , natomiast przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 32 Mpix. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh , który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 68 W oraz bezprzewodowe o mocy 15 W.

Czy w Polsce Motorola Edge 60 Stylus mogłaby odnieść sukces? Trudno powiedzieć. Z jednej strony S Pen w smartfonach i tabletach Samsung Galaxy to ceniony dodatek, ale z drugiej strony warto przypomnieć, że Motorola w 2020 roku wprowadziła już raz do Europy, w tym Polski, model Moto G Pro. Była to globalna wersja pierwszego telefonu z serii Moto G Stylus. Urządzenie nie podbiło jednak europejskiego rynku, a w kolejnych latach „motki z rysikiem” ukazywały się tylko w USA.