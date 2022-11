AOC wypuszcza dwa szybkie monitory Quad HD

Producent monitorów gamingowych wprowadza na rynek dwa urządzenia, które przydadzą się każdemu graczowi, Mowa tu o dwóch modelach monitorów Quad HD z częstotliwością odświeżania nawet do 270 Hz.

AGON by AOC jest marką zyskującą coraz większe uznanie wśród graczy. W tym miesiącu producent planuje wprowadzić do sprzedaży dwa nowe modele monitorów. Mowa tu o 27- calowym AG275QZN/EU z panelem Fast VA o rozdzielczości Qaud HD i odświeżaniu 240 Hz oraz o takich samych rozmiarów AG275QZ/EU, lecz z matrycą Fast IPS wzbogaconą technologią Quantum Dot oraz z możliwością zwiększenia odświeżania do 270 Hz.

Wyświetlacze wspierają technologię synchronizacji wyświetlania Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu. AG275QZN/EU w zakresie odświeżania od 48 do 240 Hz, a AG275QZ/EU od 48 do 270 Hz.

AG275QZ/EU poza gamingiem sprawdzi się też przy tworzeniu treści. Jego 10-bitowa matryca z technologią kropek kwantowych jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Pokrycie palety sRGB jest stuprocentowe, dla gamutu AdobeRGB wynosi 99,9%, a wypełnienie przestrzeni barwowej DCI-P3 to 97,5%.

Z kolei AG275QZN/EU z kontrastem na poziomie 3000:1 powinien zadowolić użytkowników, którzy wolą skupić się na konsumpcji treści. Głębokie czernie panelu VA uprzyjemnią oglądanie filmów i seriali.

Obie nowości otrzymały certyfikat VESA Display HDR 400. Użytkownicy mogą przesyłać do nich sygnał obrazu przy pomocy dwóch portów HDMI oraz dwóch złącz DisplayPort.

W AG275QZ/EU oraz AG275QZN/EU istnieje możliwość aktywacji trybu dla konsol nie obsługujących natywnie sygnału Quad HD. Zazwyczaj podłączenie takiego urządzenia oznacza wysłanie do monitora obrazu o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Następnie jest on przeskalowywany do 2560 x 1440 px. Dzięki funkcji Console Mode konsola może podawać monitorowi sygnał o rozdzielczości 3840 x 2160 px, który jest przeskalowywany do 2560 x 1440 px. Takie rozwiązanie skutkuje wyraźnie lepszą ostrością i jakością obrazu.

Cena i dostępność

AOC AGON AG275QZ/EU oraz AG275QZN/EU wejdą do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanych cenach detalicznych 3 569 PLN oraz 2 549 PLN.

Zobacz: Tak wygląda karta graficzna GeForce RTX 4080 z bliska

Zobacz: Kingston FURY Renegade SSD to spory radiator i wysoka wydajność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne