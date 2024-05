Ten komputer zmieścisz w kieszeni. Wydajność zaskakuje

Szukasz niewielkiego komputera, który możesz zabrać ze sobą w podróż albo schować za monitorem lub telewizorem? Minisforum ma coś dla Ciebie!

Chociaż najnowsze procesory AMD oraz Intela kojarzone są z topową wydajnością, ale i dużym poborem mocy, to można też pójść z zupełnie innym kierunku. Nowe architektury obu gigantów skalują się też dobrze w drugą stronę, a więc w ofercie są zauważalnie słabsze jednostki, ale o bardzo niskim zużyciu energii.

Minisforum S100 wyceniono na ok. 945 złotych

Jednymi z chętniej wykorzystywanych w Mini PC i UMPC procesorami są układy Intel Alder Lake. A tak się składa, że zapowiadany na początku stycznia kieszonkowy komputer Minisforum S100 trafia wreszcie do sprzedaży. Co ważne nie wymaga on dodatkowego zasilania - wystarczy podłączyć przewód Ethernet.

Minisforum S100 to urządzenie o wymiarach 152 x 58 x 19,5 milimetrów, a więc porównywalne ze smartfonem. Dostajemy tutaj procesor Intel N100, który dysponuje 4 rdzeniami i 4 wątkami z taktowaniem do 3,4 GHz i poborem mocy zaledwie 6 W. Całość dopełnia 8 GB RAM typu LPDDR5-4800.

W przypadku pamięci wbudowanej mówimy o kościach UFS 2.1 o pojemności 256 GB. Według producenta można liczyć na do 850 MB/s dla odczytu i do 260 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. A więc porównywalnie z tańszymi i/lub starczymi SSD co powinno wystarczyć większości użytkowników.

Mimo małego rozmiaru dostajemy tutaj sporo złączy. Mowa o USB 3.2 Gen 2 typu C z funkcją przesyłania obrazu, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A oraz po jednym HDMI 2.0 i RJ-45. Całość dopełnia podświetlany włącznik i niewielki przycisk Clear CMOS. Jak wspomniano wcześniej Mini PC można zasilić z użyciem PoE lub USB-C.

Do dyspozycji jest też łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Warto podkreślić, że opisywane urządzenie jest chłodzone aktywnie. Producent deklaruje wzorową kulturę pracy w czasie lekkiego obciążenia - 24 dB(A), a maksymalny hałas pod pełnym obciążeniem sięga do 43 dB(A).

Minisforum S100 pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home. Komputerek wyceniono w Europie na 219 euro, czyli około 945 złotych.

Źródło zdjęć: Minisforum

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne