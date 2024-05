LPCAMM2 wkracza na salony. Tak wygląda pamięć przyszłości

Czy laptopy mogą być jeszcze wydajniejsze, a przy tym pracować dłużej? Tak! Z pomocą przychodzi nowy standard pamięci RAM, czyli LPCAMM2.

Micron jest niekwestionowanym liderem na rynku pamięci NAND oraz DRAM. Ich kości znajdziemy w nośnikach SSD i modułach RAM różnych producentów z całego świata. Co więcej Amerykanie cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami takimi jak standard MCR-DIMM czy LPCAMM2.

Jak w przypadku każdej nowości nie jest tanio

A tak się składa, że zapowiadany w kwietniu laptop Lenovo trafia do sprzedaży. Model ThinkPad P1 7. generacji jest pierwszym na rynku rozwiązaniem, które korzysta ze wspomnianego wcześniej standardu LPCAMM2. Niesie on ze sobą skok wydajności i znaczną poprawę energooszczędności.

Lenovo ThinkPad P1 7. generacji to laptop z 16-calową matrycą OLED (16:10), który napędza procesor Intel Core Ultra 9 185H (16R/22W, do 5,1 GHz). Jak na mobilną stację roboczą przystało, do wyboru jest szereg układów graficznych. Zarówno konsumencka seria NVIDIA GeForce, jak i profesjonalna RTX 3000 Ada.

Najciekawiej prezentują się pamięci RAM LPCAMM2 o pojemności do 64 GB. Pracują one z prędkościami 7467 MT/s, a pojedynczy moduł działa w trybie dual-channel. Producent podkreśla, że są one o 64% mniejsze i posiadają o 58% wyższą sprawność energetyczną w porównaniu do klasycznych układów SO-DIMM.

Lenovo ThinkPad P1 7. generacji trafił już do pierwszych zagranicznych sklepów. Ceny zaczynają się od 2619 dolarów (około 10 485 złotych) za najbardziej podstawowe modele. W Polsce będzie zapewne drożej

