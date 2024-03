Microsoft pokaże nową kategorią komputerów. Mają odmienić rynek

W ciągu kilku tygodni Microsoft zaprezentuje komputery, które będą należeć do nowej kategorii sprzętów. Te mają w tym roku być prawdziwą rewolucją i cieszyć się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Jeszcze w tym miesiącu Microsoft zaprezentuje nowe komputery i tablety z serii Surface, które mają być pierwszymi urządzeniami z tzw. kategorii AI PC. Według ekspertów będzie to tegoroczny hit, który napędzi sprzedaż i pozwoli branży odbić się od dnia po słabszym okresie. Ale co dokładnie nowe komputery zaoferują?

Microsoft pokaże pierwsze AI PC

Według doniesień Microsoft nowe urządzenia z serii Surface zaprezentuje 21 marca. Tego dnia firma z Remond ma pokazać dwa sprzęty — Surface Pro 10 oraz Surface Laptop 6. Oba mają oferować zarówno procesory z serii Intel Core Ultra, jak i nowy układ ARM Qualcomm Snapdragon X Elite.

Jednak sama specyfikacja i to, co znajduje się wewnątrz komputerów, to nie jedyne zmiany. Plotki sugerują, że Surface Laptop 6 będzie wyposażony w dwa złącza USB-C Thunderbolt oraz dodatkowy port USB-A. Z kolei Surface Pro 10 ma oferować ekran OLED, NFC oraz usprawnioną kamerę internetową.

Jednak największą zmianą ma być właśnie sztuczna inteligencja. Nowe komputery Microsoftu mają być pierwszymi z kategorii AI PC. Firma z Redmond chce je wyposażyć w bardziej zaawansowany model Copilot, który ma być dla użytkowników jeszcze lepszym i przede wszystkim bardziej intuicyjnym asystentem. Każdy ze sprzętów będzie też wyposażony w przycisk Copilot w miejsce tradycyjnego klawisza Windows.

Co ważne, w marcu Microsoft ma zaprezentować modele skierowane do klientów komercyjnych i biznesowych. Tradycyjne, konsumenckie urządzenia mają trafić na rynek później.

