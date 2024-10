Masz ten procesor? To koniec koszmaru, gigant naprawił poważną usterkę

Intel właśnie ogłosił ostateczne rozwiązanie poważnego problemu trapiącego procesory 13-tej i 14-tej generacji. Mowa o nadmiernych wahaniach woltażu, które doprowadzały do całkowitego uceglania CPU.

Koniec VMin Shift Instability w procesorach Raptor Lake

VMin Shift Instability to bardzo poważna usterka, która trapiła desktopowe procesory Intel Raptor Lake (a więc 13. i 14. generacja). W skrócie problem polegał na niezgodnościach woltażu pomiędzy procesorami a płytami głównymi, co skutkowało znacznie przyspieszoną eksploatacją procesorów i prowadziło do fizycznych, nieodwracalnych uszkodzeń.

Po 4 aktualizacjach mikrokodu Intel oficjalnie potwierdził, że to już koniec niecodziennych zawieszeń systemu, jakich użytkownicy doświadczali przez ostatni czas.

Po pobraniu aktualizacji BIOS-u dla płyt głównych do procesorów Raptor Lake, układy powinny być całkowicie zabezpieczone przed fatalną usterką. Niestety rozwiązanie to nie pomoże w ogóle osobom, którym Vmin Shift Instability uszkodziło już fizycznie procesory. W takim przypadku Intel poleca oddanie procesora na gwarancji, a firma właśnie wydłużyła gwarancję o 2 lata.

Intel podkreślił przy tym, że laptopowe procesory Raptor Lake oraz przyszłe desktopowe CPU są pozbawione tej wady.

Źródło zdjęć: Daniel Chetroni / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge