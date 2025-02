Masz taki telewizor? Ta nowa funkcja to rewolucja w salonie

Gry na Smart TV: bez konsoli i PC

Gaming Portal to nowa sekcja w systemie operacyjnym WebOS 23 i nowszym, z poziomu której mamy dostęp do aplikacji do gier, takich jak Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna, Boosteroid i Blacknut. Gaming Portal pozwala na strumieniowanie gier w kompatybilnych aplikacjach - w niektórych z nich, jak np. w Game Pass wystarczy abonament, a w innych (jak np. GeForce Now) można grać w swoje zakupione np. na Steam gry z poziomu Smart TV.